İstanbul'da son 1 haftada 5 narkotik operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta Bakırköy, Başakşehir, Büyükçekmece ve Pendik'te düzenlediği operasyonlarda 35 kilo 675 kokain, 4 kilo 464 afyon sakızı ve 38 kilo 19 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis ekipleri operasonlarda 8 kişiyi gözaltına aldı.

VALİZDEN KOKAİN ÇIKTI

İstanbul Narkotik ekipleri Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden gelerek, Paris'e gidecek 22 yaşındaki A.M.C.'nin davranışlarından şüphelenerek valizlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 10 paket şeklinde 14 kilo 344 gram kokain ele geçirdi. Polis ekipleri A.M.C.'yi gözaltına aldı. Valizde yapılan inceleme polis kameraları tarafından görüntülendi.



20 AYAKKABI TABANINDA YURTDIŞINA KOKAİN GÖTÜRCEKLERDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takip ettiği uyuşturucu kaçakçılarının narkotik maddeleri ayakkabı tabanı şeklinde düzenleyerek, kalıplaştırdıktan sonra yapılacak özel ayakkabıları giyerek yurtdışına götüreceğini tespit etti. Polis ekipleri bunun üzerine Büyükçekmece'de operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 20 ayakkabı kalıbı halinde toplam 10 kilo 300 gram kokain ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili yabancı uyruklu J.B.R.(44), S.A.G.(26), A.U.C.(34), N.S.G.(52) ve A.B.P.V.(36) yakalayarak gözaltına aldı.



DEDEKTÖR KÖPEKLER KARTON KOLİDEKİ AFYON SAKIZINI BULDU

Narkotik ekipleri, Başakşehir'de bulunan iki kargo şirketinden Avustralya'ya uyuşturucu madde yüklü çantalar gönderileceği yönündeki ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

Narkotik dedektör köpekler 'Gold' ve 'Maya"nın katılımıyla polis ekipleri kargo firmalarında yaptığı iki ayrı operasyon düzenledi. Dedektör köpekler içinde çanta bulunan karton kolilere tepki vermesi üzerine polis ekipleri kolilerde yaptığı aramalarda toplam 4 kilo 464 afyon sakızı ele geçirildi. Polis ekipleri kolileri yollayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Narkotik ekiplerinin kolilerdeki uyuşturucu maddeleri araması polis kameraları tarafından görüntülendi.



RO RO GEMİSİNDEKİ TIR'DA ECSTASY VE KOKAİN BULUNDU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek Pendik'te bulunan Ro Ro limanındaki bir gemide yüklü bulunan TIR'da uyuşturucu madde bulunduğunu yönündeki ihbarı değerlendirdi. Polis ekipleri Narkotik dedektör köpekler 'Gold' ve 'Maya' nın katılımıyla gemiye operasyon düzenleyerek TIR'da inceleme başlattı. Polis ekipleri TIR'ın çeşitli yerlerine zulalanmış 20 paket halinde 38 kilo 19 gram ağırlığında yaklaşık 300 bin tane ecstasy hap ve 10 paket halinde toplam 11 kilo 31 gram kokain ele geçirdi. Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

1 TUTUKLU, 7 KİŞİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Yapılan 5 ayrı operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 1'inin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 1 kişi tutuklanırken, 7 kişinin Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.



