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İstanbul'da sis nedeniyle uçak seferleri gecikmeli yapılıyor

Enver Alas / İstanbul, 20 Şubat () -İstanbul'da yoğun sis nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan uçak seferleri gecikmeli yapılıyor.  Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sis nedeniyle iki havalimanında da iniş kalkış...

İstanbul'da sis nedeniyle uçak seferleri gecikmeli yapılıyor

Enver Alas / İstanbul, 20 Şubat () -İstanbul'da yoğun sis nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan uçak seferleri gecikmeli yapılıyor.  Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sis nedeniyle iki havalimanında da iniş kalkış kapasitelerinin düştüğünü belirterek, "Bu sebeple seferlerimizde gecikmeler olmaktadır. Saat 10:00 lokal itibariyle görüş mesafesinin normale döneceği beklenmektedir" dedi. 

Konuyla ilgili twitter hesabından THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanındaki yoğun sis sebebi ile zorunlu olarak havalimanı iniş kalkış kapasitesi düşmüştür. Bu sebeple seferlerimizde gecikmeler olmaktadır. Saat 10:00 lokal itibariyle görüş mesafesinin normale döneceği beklenmektedir.Tüm ekiplerimiz oluşan bu aksaklığın etkilerini azaltmak ve sizleri güvenle ulaştırmak için gayret etmektedirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu. 

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