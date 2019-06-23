İstanbul'da sis etkili oluyor

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,() İSTANBUL'da, özellikle Boğaz ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis görüş mesafesini düşürürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu.
(FOTOĞRAFLI)
Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,() İSTANBUL'da, özellikle Boğaz ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis görüş mesafesini düşürürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu. (FOTOĞRAFLI)
23 Haziran 2019 Pazar 05:53
Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,() İSTANBUL'da, özellikle Boğaz ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis görüş mesafesini düşürürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu.
(FOTOĞRAFLI)
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