İstanbul'da sis etkili oluyor

İhsan YALÇIN-Ylımaz BEZGİN/İSTANBUL, () İSTANBUL Boğazı'nda ve bazı bölgelerde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesinin düştüğü görüldü. Vapur seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı görüldü. (FOTOĞRAF)

09 Ocak 2018 Salı 11:08