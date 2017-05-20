Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
rdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon açıklaması
İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon...

İstanbul'da Sarallar'a operasyon (1)

Erhan TEKTEN - Taner YENER/İSTANBUL,() İstanbul'da  'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 3 kalaşnikof silah da ele geçirildi. Polis,  'Sarallar' olarak...

İstanbul'da Sarallar'a operasyon (1)

Erhan TEKTEN - Taner YENER/İSTANBUL,() İstanbul'da  'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 3 kalaşnikof silah da ele geçirildi.

Polis,  'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda aralarında Rize'de bir kahvehanenin taranması ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili aranan kişinin de olduğu 3 şüpheli  gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise adliyeye sevkedildi. Şüphelilerlerden ele geçirilen kaleşnikof silahlar basına gösterildi. 


 

ŞAHİN DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Beykoz’da bir villaya baskın düzenlemiş, operasyonda suç örgütü lideri Sedat Şahin ile 2 adamı gözaltına alınmıştı.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246