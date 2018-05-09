İstanbul'da sağanak yağış

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL,() İSTANBUL'da sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Boğaz'da da sis görüldü.
(FOTOĞRAFLI)
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL,() İSTANBUL'da sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Boğaz'da da sis görüldü. (FOTOĞRAFLI)
09 Mayıs 2018 Çarşamba 07:45
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL,() İSTANBUL'da sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Boğaz'da da sis görüldü.
(FOTOĞRAFLI)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:44
|05:45
|13:12
|17:06
|20:17
|22:03