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İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,() İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sağanak sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olmaya başladı....
GENEL 08.10.2019, 09:49
Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,() İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sağanak sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle sabah işe giden bazı vatandaşlar ıslanmaktan şemsiyeleri sayesinde kurtulurken bazıları ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Trafikte de yağış nedeniyle belli noktalarda yoğunluk yaşanıyor.
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|11
|7. Antalyaspor
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|8
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|7
|8
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|7
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|8
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|7
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|14
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|13
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|7
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|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
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|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
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|8
|11
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|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
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|8
|8
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|8
|8
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|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
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|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
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|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
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|8
|11
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|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
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|8
|2