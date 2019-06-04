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İstanbul'da polis helikopteriyle bayram denetimi

Çağatay KENARLI -Murat SOLAK/ İSTANBUL, () EMNİYET  Genel Müdürlüğünün 'Ramazan Bayramı Tedbirleri' kapsamında yapılan helikopter destekli trafik uygulamasında trafikte hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, makas atan ve trafikte...

İstanbul'da polis helikopteriyle bayram denetimi



Çağatay KENARLI -Murat SOLAK/ İSTANBUL, () EMNİYET  Genel Müdürlüğünün 'Ramazan Bayramı Tedbirleri' kapsamında yapılan helikopter destekli trafik uygulamasında trafikte hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, makas atan ve trafikte çeşitli kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uyguladı. 

Şehir içi ve şehirlerarası yollarda bayram yoğunluğuyla ilgili hatalı sürücülere karşı trafik denetlemesi yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri havadan destek verdi. Demirören Haber Ajansı () ekibi de denetimleri polis helikopterinden takip etti.

Denetim çalışmaları, Atatürk Havalimanı'nda bulunan Havacılık Şube Müdürlüğü'nde görevli pilot polisler ve teknisyenlerin uçuşa çıkacakları Bell 429 tipi helikopter hangardan çıkartıldıktan sonra son kontrolleri yapmasıyla başladı. Uçuş için tüm kontrollerini tamamlayan polis pilotlar ve trafik görevlisi polisin helikopterdeki yerlerini almasının ardından uçuşa geçildi.

İSTANBUL'UN BİR UCUNDAN DİĞERİNE HAVADAN DENETİM
Atatürk Havalimanı'ndan kalkan helikopter Basın Ekspres yolundan trafik denetimlerine başladı. TEM otoyolundan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ilerleyen helikopter, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden il sınırına kadar uçtu. Maltepe Sahil yolu üzerinden D-100 Karayolu istikametinde yapılan denetimler Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sürdürüldü ve Atatürk Havalimanı'nda sonlandırıldı.

2 SAAT HAVADAN DENETİM YAPILDI
2 saat süren helikopter denetimlerinde hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, makas atan ve trafikte çeşitli kuralları ihlal eden sürücülerin araçları tek tek tespit edilerek karada uygulama yapan polis ekiplerine fotoğraflarıyla gönderildi. Trafik polisleri kural ihlali yapan sürücüleri durdurarak cezai işlem uyguladı. 

(FOTOĞRAF)

 

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