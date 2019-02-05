İstanbul'da PKK operasyonu

İSTANBUL,()-İSTANBUL'da PKK-KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, 1 kilogram içeriği belli olmayan toz madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada,

"PKK-KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; örgütün kırsal alandaki terör eylemleri ile Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren, yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptığı değerlendirilen 8 örgüt üyesi yakalanmıştır. Şahısların ele geçirildiği ikametlerde yapılan aramalarda bazı örgütsel materyalle birlikte 1 kilogram nevi belli olmayan toz madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir" denildi.