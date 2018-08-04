İstanbul'da PKK operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Alper KORKMAZ - İstanbul - İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik geçtiğimiz salı günü operasyon düzenlendi. Operasyonda İstanbul'da terör örgütünün eylemlerini organize etmek amacıyla bulunduğu belirlenen S.Ç. ile kendisine yardım eden F.Ö ve H.B gözaltına alındı.

Operasyonun ardından devam eden çalışmada, gözaltına alınan kişilerle bağlantılı oldukları tespit edilen J.Ö. ile Diyarbakır'dan İstanbul'a gelerek kırsal alana eleman ve lojistik aktarım yapan F.Y. adlı kadın tespit edildi. J.Ö. ve F.Y. gözaltına alındı. F.Y'nin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma" suçlarından arandığı ortaya çıktı. F.Y ve S.Ç.'nin İstanbul'da gizlenmelerine yardımcı oldukları belirlenen B.Ö, H.Ö ve T.Ö. de yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S.Ç, F.Y, T.Ö ve F.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi serbest kaldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.