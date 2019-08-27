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İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 13 zam
İlkay DİKİCİ- İstanbul - İSTANBUL'da okul servisleri yüzde 13 oranında zamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında gündeme gelen öğrenci servis ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi....
GENEL 27.08.2019, 15:15
İlkay DİKİCİ- İstanbul - İSTANBUL'da okul servisleri yüzde 13 oranında zamlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında gündeme gelen öğrenci servis
ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 13 zam geldi. En kısa mesafe 243 lira olurken en uzak mesafe 583 lira oldu. Daha önce en kısa mesafe 215, en uzak mesafe ise 525 liraydı.
(FOTOĞRAF)
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