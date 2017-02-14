İstanbul'da "Milli İstihdam Seferberliği" toplantısı

Enver ALAS/İSTANBUL,() İstanbul Valisi Vasip Şahin başkanlığında İstanbul Valiliği'nde 'Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği' adlı toplantı yapıldı. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası(İTO) Başkanı İbrahim Çağlar ile çalışma hayatında faaliyet gösteren kamu kurumları ve iş dünyası kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Vasip Şahin, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan milli istihdam seferberliğinde İstanbul'un önemli bir role sahip olduğunu belirten Vasip Şahin, İstanbul'un bu harekete gereken desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Toplantının gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, "Bu toplantıda getirilen teşvikler, yeni imkanlar ve ülkemizin ekonomik hayatının daha ileriye taşınması noktasında üzerimize düşen vazifeler ve gerektiğinde yapmamız gereken fedakarlıklarla ilgiliydi. Gördük ki herkes bu seferberliğe katkı ve omuz verme noktasında birbiriyle yarış halindedir. İstanbul vermiş olduğu taahhütleri fazlasıyla yerine getirecektir" diye konuştu.



"İSTİHDAM KONUSUNDA GAYRETLİLER"



Vasip Şahin, "Sanayicilerimizle, işadamlarımızla daha fazla bir araya geleceğiz. Özellikle belirtmek isterim ki işadamlarımızın en büyük ihtiyaçlarından birisi nitelikli iş gücü ya da çalışacak iş gücü. İstihdam konusunda gayretliler. Vatandaşlarımızın en azından işe başladıktan sonra eğitilme imkanlarının olduğunu bilerek ilgi gösterirlerse, zannediyorum iş gücüyle istihdam ihtiyacı daha rahat buluşmuş ve daha verimli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanmış olur" diye konuştu.



TOPBAŞ: 2017'NİN İKİNCİ YARISI TÜRKİYE'NİN CİDDİ BİR HAMLESİ HALİNE GELECEKTİR



Kadir Topbaş ise konuşmasında kent ekonomisinin önemine değinerek İstanbul'un da Türkiye'nin iktisadi açıdan başkenti olduğuna vurgu yaptı. Topbaş, "Türkiye ekonomisini güçlendirme adına özellikle İstanbul'daki işadamlarımızın, yatırımcıların daha aktif olmaları arzu edilmektedir. Bu süreci hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. İnşallah 2017'nin ikinci yarısı ekonomide Türkiye'nin ciddi bir hamlesi haline gelecektir. Belediye olarak çok ciddi yatırımlar yapmaktayız. Bu yatırımlar aynı zamanda istihdam demektir" dedi.



ÇAĞLAR, İTO'NUN SEFERBERLİK ÇALIŞMASINA 400 BİN ÜYEYLE KATILACAĞINI AÇIKLADI



İTO Başkanı İbrahim Çağlar da İTO'nun 400 binin üzerinde üyesi bulunduğunu bu milli seferberlik çalışmasına da üyelerinin canı gönülden katılacaklarına olan inancını dile getirdi. Çağlar, "Bu seferberlik yarışında istihdam sağlandığında aynı zamanda piyasalarımızı daha da hareketlendirecektir. Sayin valimizin başkanlığında önemli kararlar aldık ve bunlar sıkı bir şekilde takip edilecektir" ifadelerini kullandı.



BAHÇIVAN: İŞ DÜNYASINDA BU HEYECANI FAZLASIYAL GÖRÜYORUZ



Son dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın açıkladığı teşvikler yeni bir heyecan yarattığını kaydederek, "Bütün sanayicilerimizle iş dünyasında bu heyecanı fazlasıyla görüyoruz. İnşallah bu yıl bu hareketliliklerle beraber tekrar olumlu bir dönüş işareti verecek" diye konuştu.



"SANAYİCİLERİMİZLE ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPLANTILARA BAŞLAYACAĞIZ"



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Vasip Şahin, toplantıda ne gibi kararlar alındığıyla ilgili bir soruya, "Öncelikle sanayicilerimizle ve yöneticileriyle çok hızlı bir şekilde toplantılara başlayacağız. Bir taraftan istihdam talepleri, işe yerleştirmeler başlatılacak. Yani eş zamanlı devam edecek. Burada teşvikler özellikle devlet destekleri konuşuldu. Çünkü çok cazip devlet teşvikleri var. Çalışma hayatında devlet gerçekten büyük fedakarlıklar içerisinde yeter ki bir işçiye daha istihdam sağlansın, üretimimiz bir kademe daha artırılsın" şeklinde yanıt verdi.



"ASGARİ 500 BİN İSTİHDAM TAAHHÜDÜ"



İstanbul'da kaç kişinin istihdam etmeyi hedeflendiğiyle ilgili bir soruya karşılık ise Şahin, "İTO'nun bu noktada bir sayın Cumhurbaşkanımıza bir 500 bin taahhüdü var. İstanbul'un taahhüdü asgari 500 bin istihdam. Bunun üzerine ne kadar çıkabilirsek kendimizi o kadar başarılı sayacağız" ifadelerini kullandı.



İŞ DÜNYASINDAN TOPLANTIYA KATILANLAR



Toplantıya katılan diğer isimler ise şunlar:



"İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili Mustafa Çıkrıkoğlu, İkitelli OSB Başkanı Şaban Gülbahar, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Yardımcısı Mesut Şengül İstanbul Deri Sanayi OSB Başkanı Celal Kopuz, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Kaan, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Başkanı Adnan Keleşoğlu, Yaşar Doğan, TÜMSİAD Başkanı, İstanbul Anadolu Yakası OSB Başkanı Murat Çökmez, Perpa Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yümlü, Tuzla OSB Başkanı Şenol Telli Birlik, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Murat Göktaş, Dudullu OSB Başkanı Bahri Murat Önay, İŞKUR İl Müdürü Yunus Yelmen, İstanbul Tuzla Kimya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Melek Aras

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