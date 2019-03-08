İstanbul'da "Kurt Kapanı 4" denetimleri yapıldı (2)

Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-İSTANBUL genelinde birçok noktada, "KURT Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi.

Kadıköy'de yapılan denetimlerde motosikletli yunus ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdu. Araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan 'Zoro ' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

TAKİSM MEYDANI'NDA DA YAPILDI

Taksim Meydanı'ndaki denetimlerde polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurarak arama yaptı. Araçlarda bulunan kişilere üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Polis helikopteri uygulamayı havadan takip ederken hassas burunlu bir narkotik köpeği de aramalara katıldı. Saat 14.30 da başlatılan uygulama 16.30'da sona erdi.

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