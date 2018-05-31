İstanbul'da kartpostallık akşam güzelliği

İSTANBUL'da bu akşam günbatımında bulutlara yansıyan güneşin kızıllığı, dünya kentini kırmızıya boyarken, ortaya eşsiz bir manzara çıktı.İstanbul'da bu akşam günbatımında ortaya karpostallık harika manzaralar çıktı. Güneşin battığı dakikalarda, İstanbul semalarında gökyüzü sarı, kırmızı ve gri renge boyandı. Ortaya ender olarak çıkan gökyüzündeki bu görsel şölen çok kişi tarafından fotoğraflanırken, vatandaşlar hem günbatımının güzelliğini yaşadı, hemde bu anı ölümsüzleştirdi. Günbatımının güzelliği Haliç kıyılarına ise bu şekilde yansıdı. Gökyüzündeki bu renk cümbüşü hava kararıncaya kadar izlendi.

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