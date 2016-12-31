İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,() İstanbul'da kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteriyor.Aralıklarda devam eden kar yağışı öğlen saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. TEM İstoç mevkiinde kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkili oldu. Kar yağışına karşı tedbir amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme araçları daha önceden konuşlandırılan noktalarda bekletiliyor.
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İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,() İstanbul'da kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteriyor.Aralıklarda devam eden kar yağışı öğlen saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. TEM İstoç mevkiinde kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkili oldu. Kar yağışına karşı tedbir amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme araçları daha önceden konuşlandırılan noktalarda bekletiliyor.