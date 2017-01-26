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İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. TEM'de Mahmutbey ve Hadımköy gişeleri arasında kalan bölgede yoğun şekilde yağan kar, yollarda tutmazken...

İstanbul'da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. TEM'de Mahmutbey ve Hadımköy gişeleri arasında kalan bölgede yoğun şekilde yağan kar, yollarda tutmazken yol kenarlarının ise beyaza büründüğü görüldü.

Saat 09.30'dan itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, TEM'de hem Edirne hem de Ankara istikametinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ve karla mücadele araçları ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için hem ana arterler hem de ara yollarda hazır bekliyor. Ayrıca Hadımköy ve Mahmutbey gişelerinde bulunan mobil büfelerde vatandaşların yiyecek ve içecek dağıtılıyor.

(Görüntülü Haber) İstanbul’da kar yağışı 4 (Taksim Meydanı ek)
(Görüntülü Haber) İstanbul’da kar yağışı 4 (Taksim Meydanı ek)
(Görüntülü Haber) İstanbul’da kar yağışı 4 (Anadolu Yakası)
(Görüntülü Haber) İstanbul’da kar yağışı 4 (Anadolu Yakası)
(Görüntülü Haber) İstanbul'da kar yağışı 3 (Halkalı trafik)
(Görüntülü Haber) İstanbul'da kar yağışı 3 (Halkalı trafik)
(Görüntülü Haber) Atatürk havalimanı'nda kar alarmı
(Görüntülü Haber) Atatürk havalimanı'nda kar alarmı
(Görüntülü Haber) (Taksim'den görüntüyle) İstanbul'da kar yağışı
(Görüntülü Haber) (Taksim'den görüntüyle) İstanbul'da kar yağışı
(Görüntülü Haber) İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı
(Görüntülü Haber) İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı
Atatürk Havalimanı’nda kar alarmı
Atatürk Havalimanı’nda kar alarmı
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