İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. TEM'de Mahmutbey ve Hadımköy gişeleri arasında kalan bölgede yoğun şekilde yağan kar, yollarda tutmazken yol kenarlarının ise beyaza büründüğü görüldü.



Saat 09.30'dan itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, TEM'de hem Edirne hem de Ankara istikametinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ve karla mücadele araçları ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için hem ana arterler hem de ara yollarda hazır bekliyor. Ayrıca Hadımköy ve Mahmutbey gişelerinde bulunan mobil büfelerde vatandaşların yiyecek ve içecek dağıtılıyor.