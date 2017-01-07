İstanbul'da kar yağışı gece de etkili oldu

İSTANBUL'dadün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Kar yağışının keyfini çıkaran bazı vatandaşlar 'selfie' çekerken bazıları ise kartopu oynadı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece de etkili oldu. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde vatandaşların bazıları kar yağışı altında 'selfie' çekerken ,bazı vatandaşlar da kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Kar yağışına rağmen çalışmak zorunda olanlar da vardı. İstiklal Caddesi'nde Kestane satan Mustafa Akdağ, “Valla çok zor oluyor. Ama yapacak bir şey yok çalışmak zorundayız. 9 saatten beri buradayım. Akşam kar yağışından beri buradayım" dedi.

Çay satan bir esnaf ise,“Soğuk havaya rağmen çalışıyoruz. Ekmek parası için çalışıyoruz. Bu işin zorluğu da var kolaylığı da var. İki saatten beri buradayım bir saat sonra gitmeyi düşünüyorum" dedi.

ANADOLU YAKASINDA KAR

Kar Anadolu yakasında da etkili oldu. Maltepe'de bazı araçlar ara yollarda kalınca, sürücülerin yardımına vatandaşlar koştu. Kar nedeniyle

patinaj çeken aracın bağajına oturup ağırlık oluşturarak aracın kurtulmasını sağladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kız kulesi kar yağoşıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kadıköy Meydanı beyaza büründü.