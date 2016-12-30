İstanbul'da kar yağışı devam ediyor

İbrahim AKTÜRK - Zeki GÜNAL - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL () - İSTANBUL'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme araçları daha önce konuşlandırıldıkları noktalarda hazırda bekletiliyor.
İbrahim AKTÜRK - Zeki GÜNAL - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL () - İSTANBUL'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme araçları daha önce konuşlandırıldıkları noktalarda hazırda...
30 Aralık 2016 Cuma 16:13
İbrahim AKTÜRK - Zeki GÜNAL - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL () - İSTANBUL'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme araçları daha önce konuşlandırıldıkları noktalarda hazırda bekletiliyor.
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