İstanbul'da kar yağışı bu gece de etkili oldu

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL,() - İSTANBUL'da Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu gecede yoğun şekilde devam etti. Karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı sabah saatlerine kadar kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.

TAKSİM MEYDANI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yağış sırasında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi beyaza bürünürken, vatandaşlar kar yağışı nedeniyle yürümekte zorlandı. Birçok kişi şemsiyelerini açarak kardan korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise karda dolaşarak kar yağışının tadını çıkardı.