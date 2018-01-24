İstanbul'da kar : Trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı (2)

Mehmet İLKAY ÖZER-İdris TİFTİKCİ-Murat SOLAK-İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,()İSTANBUL'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. İş çıkış saatiyle birlikte trafikte yoğunluk arttı. Zaman zaman tipiye dönüşen kar özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğuna neden oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte yoğunluk saat 18.15 itibariyle yüzde 76'ya ulaştı. Saat 19.00 itibariyle trafik yoğunluğu düşmeye başladı.

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