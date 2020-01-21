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İstanbul'da kar küreme araçları hazır bekliyor
GENEL 21.01.2020, 11:03
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KAR yağışı Çatalca ve Silivri'den İstanbul'a giriş yaptı. Meteoroloji'nin uyarılarından sonra kar küreme araçları yollarda bekletiliyor.
Meteoroloji'den yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerde sulu kar yağışı devam ederken kar küreme ve tuzlama araçlarının yol kenarlarında bekletildiği görüldü. Dün Silivri ve Çatalca'da kar yağışı etkisini gösterdi. Dün akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde de kar yağdı. Sabah saatlerinde Esenyurt TEM Bağlantı Yolu ile Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda İBB'ye ait kar küreme araçları bekletilmeye başlandı. Yol kenarlarında hazır bekleyen araçların tuz yüklü olduğu öğrenildi.
Meteoroloji'den yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerde sulu kar yağışı devam ederken kar küreme ve tuzlama araçlarının yol kenarlarında bekletildiği görüldü. Dün Silivri ve Çatalca'da kar yağışı etkisini gösterdi. Dün akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde de kar yağdı. Sabah saatlerinde Esenyurt TEM Bağlantı Yolu ile Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda İBB'ye ait kar küreme araçları bekletilmeye başlandı. Yol kenarlarında hazır bekleyen araçların tuz yüklü olduğu öğrenildi.
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