İstanbul'da kar kalınlıkları kayak merkezlerindeki gibi

Serpil KIRKESER/İSTANBUL, () İSTANBUL'da bu sabah itibari ile kar kalınlıkları açıklandı. Çatalca, Arnavutköy gibi uzak ilçelerde kar 1 metre ve 1 metrenin üzerinde, merkeze yakın ilçelerde ise yarım metreye yaklaştı.
Kış merkezlerindekilere benzer kar kalınlıklarına ulaşıldığı ilçeler ve ölçülen değerler şöyle ;
Çatalca-Subaşı: 120 cm,
Hadımköy, Yassıören: 100cm,
B.Çekmece, Sultangazi:Arnavutköy 55-60cm,
Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 45-50cm,
Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 45 cm,
Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:30-35cm,
Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 25-30cm,
Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm,
Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-20 cm,
Pendik, Kartal, Tuzla: 8-12cm.