İstanbul'da kar kalınlıkları kayak merkezlerindeki gibi

Serpil KIRKESER/İSTANBUL, () İSTANBUL'da bu sabah itibari ile kar kalınlıkları açıklandı. Çatalca, Arnavutköy gibi uzak ilçelerde kar 1 metre ve 1 metrenin üzerinde, merkeze yakın ilçelerde ise yarım metreye yaklaştı. Kış...

08 Ocak 2017 Pazar 13:55