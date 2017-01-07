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İstanbul'da kar kalınlığı 110 cm ulaştı

  İSTANBUL,() İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar yağışıyla ilgili son durumu açıklamadı. Yapılan açıklamada, "Kar yağışı gündüz saatlerinde de bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili oldu. Kar yağışı...

İstanbul'da kar kalınlığı 110 cm ulaştı

 


İSTANBUL,() İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar yağışıyla ilgili son durumu açıklamadı.


Yapılan açıklamada, "Kar yağışı gündüz saatlerinde de bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle zaman zaman ağırlaşarak trafik ekiplerin müdahalesiyle normale döndü" denildi.


DİZİ OYUNCULARI KURTARILDI


TEM'de yolun açık tutulmasının sağlandığı belirtilen açıklamada, "İlçe belediyelerine de ek tuz takviyesi yapıldı. Karayollarının tıkanması ve kazalarının kış lastiği takılmamasından kaynaklandığı belirlendi. Trafikte bekleyen vatandaşlara 31 bin 50 kumanya, çay ve hazır çorba dağıtıldı. Belgrad ormanlarında film setinde kalan "içerde" dizi oyuncuları ve set ekibi Jandarma, İtfaiye ve Yol Bakım ekipleri tarafından şehir merkezine getirildiler" ifadeleri yer aldı.


EK SEFERLER KONULRU


İBB, metronun saat 06.00'a kadar yolcu taşımaya devam edeceğini belirtirken metrobüs hattı için ek seferler konulduğunu kaydetti


KAR KALINLIKLARI


Kentte saat 17:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle belirtildi:


-Çatalca-Subaşı: 110 cm


-Arnavutköy: 60-65cm


-Büyükçekmece, Sultangazi: 55-60cm


-Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Ggaziosmanpaşa 45-50 cm


-Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 40 cm


-Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:30-35 cm


-Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece: 25 cm


-Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm


-Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-18 cm


-Pendik, Kartal, Tuzla: 10 cm
 

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