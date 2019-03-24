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İstanbul'da kaçakçılık operasyonu

  İSTANBUL, () İSTANBUL'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ve Maltepe'de 2 adrese eş zamanlı operasyon...

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu

 

İSTANBUL, () İSTANBUL'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ve Maltepe'de 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 425 litre elektronik sigara likiti, 12 bin 585 adet likit, 110 elektronik sigara, 2 bin 322 elektronik sigara parçası, 4 bin 982 elektronik sigara ve içki şişesi, 422 bin 800 içki kapağı, 400 içki etiketleri, 8 kilo 750 gram keratin, 370 saç kremi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. 

(FOTOĞRAF)

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