Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor
Heyelan riski taşıyan 278 konut...
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...

İstanbul'da kaçak şemsiye operasyonu

İSTANBUL,()-İSTANBUL'da bir depoya düzenlenen operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan 31 bin 400 şemsiye ele geçirildi. Şemsiyelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Türkiye'ye...

İstanbul'da kaçak şemsiye operasyonu

İSTANBUL,()-İSTANBUL'da bir depoya düzenlenen operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan 31 bin 400 şemsiye ele geçirildi. Şemsiyelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Türkiye'ye kaçak yollarla ticari eşya sokulacağı istihbaratını değerlendiren Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri takip altına alınan araçlardan birinin Hamzabeyli Gümrük Kapısından Sarp Gümrük Kapısına transit olarak geçmek istediği bilgisine ulaştı. Araç Takip Sistemi ile uydu üzerinden takip eden ekipler, aracın güzergah dışına çıkarak İstanbul'da bir depoya girdiğini tespit etti. Takip altındaki TIR daha sonra tekrar güzergahına döndüğünde mobil ekiplerce Kocaeli'nde durduruldu. Yapılan aramada araçta olduğu beyan edilen şemsiyelerin bulunmadığı, yük olarak kumaş parçaları olduğu görüldü. Ekipler, İstanbul'da aracın girdiği depoya baskın düzenledi. Depoda Yapılan aramada gümrüklenmiş değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan 31 bin 400 adet şemsiye ele geçirildi. Transit eşyayı ülke içinde bırakan TIR'a, araçta bulunan 23 ton 650 kilogram kumaş parçasına ve kaçak şemsiyelere el konuldu. Olayla ilgili olduğu belirlenen şoför ve organizatör olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
(FOTOĞRAF)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328