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İstanbul'da kaçak kurban kesimleri (1)

  Sinan BİLGİLİ - Süleyman KAYA- Hakan KAYA/ İSTANBUL, ()İSTANBUL'da yine bazı yerlerde kaçak kesimler vardı. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar kurbanlıklarını evin bahçelerinde , yeşillik alanlarda,  oto yıkamacılarda ve...

İstanbul'da kaçak kurban kesimleri (1)

 

Sinan BİLGİLİ - Süleyman KAYA- Hakan KAYA/ İSTANBUL, ()İSTANBUL'da
yine bazı yerlerde kaçak kesimler vardı. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar kurbanlıklarını evin bahçelerinde , yeşillik alanlarda,  oto yıkamacılarda ve parklarda kesti. İstanbul'un bazı semtlerinde yeşillik alanlarda kesilen kurbanlıklar aynı alanda etler parçalara ayrıldı.  Sultangazi'de bazı kişiler  boş arazide kurbanlarını sabah erken saatlerinde kesmeye başladı. Başakşehir Şahintepesi'nde de aynı manzara vardı. Kimi vatandaşlar boş arazide kurban keserken kimisi de kurbanlarını kesmeye hazırlanıyordu. Esenyurt'ta da benzer görüntüler kameraya yansıdı.
Şişli'de de bayram namazı sonrası bazı vatandaşlar kurbanlık hayvanlarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesimhaneler yerine bazı bölgelerdeki oto yıkamacılar ve açık alanları  tercih etti. Sabah saatlerinde kurbanlıkları  oto yıkama dükkanlarına  getirenler ı kesimi buralarda yaptı.

ÇOCUKLARIN GÖZLERİ ÖNÜNDE KESİM
Çocukların da bulunduğu alanda kurbanlıkları güçlükle yere yatıranlar çocukların gözleri önünde kesim kaptı. 

PARK KASABA DÖNDÜ
Kağıthane'de de bazı vatandaşlar kestikleri kurbanlıkların  etlerini parçalamak için parkları tercih etti.  Bir kişinin de eti parkta bulunan spor aletine asarak parçaladığ  görüldü. Yine Kağıthane'de bir kişinin evinin bahçesinde kestiği kurbanı  iş  makinesine bağlayarak temizlemesi dikkat çekti.

(FOTOĞRAF)

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