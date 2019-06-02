İstanbul'da jandarmadan trafik denetimi

Hakan KAYA/İSTANBUL,() - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tatili süresince trafik güvenliği konusundaki farkındalığı artırmaya ve meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemeye yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlere havadan Jandarma helikopteri ve dronla destek verilirken, Jandarma ekipleri durdurdukları araçlara çok kısa sürede sorgulama yapabilen Tak-bul Gözlük ile plaka sorgulaması, barkod okuyucu cihazla da sürücülere GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlerde dedektör köpekleri de yer aldı. Araç sürücüleri ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi. Sürücülere yorgun ve uykusuz seyahat etmemeleri, hız kurallarına uymaları ve dikkatli araç kullanmaları uyarılarında bulunuldu.

SÜRÜCÜ VE YOLCULARA HEDİYELER VERİLDİ

Uygulama noktasında görevli ekipler tarafından kontrol edilen araçlardaki sürücü ve yolculara, çeşitli hediyeler ve çocuklara “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında kullanılan “Kırmızı Düdük" takdim edildi.

DİKKAT SÜRÜCÜLERDEN, NOTLAR ÇOCUKLARDAN

Denetim kapsamında araçlarda bulunan çocuklara , “Bu yolda Hep Birlikteyiz" projesi kapsamında hazırlanan ve sürücünün trafik kurallarına uyup, uyulmadığı gibi konularını içeren "Sürücü Seyahat Karnesi" verildi. Araçta bulunan çocuklar, dağıtılan karne ile araç sürücüsüne trafik kurallarıyla ilgili notlar verecek.

UYGULAMALARA BAYRAM TATİLİ BOYUNCA DEVAM EDİLECEK

Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ramazan Bayramı tatili boyunca benzer uygulamalara her noktada devam edileceği belirtildi.

(FOTOĞRAF)

(FOTOĞRAF)