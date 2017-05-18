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İstanbul'da IŞİD terör örgütüne operasyon...

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,()-İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri Maltepe, Pendik ve Silivri'de terör örgütü IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Maltepe'deki operasyonda Yabancı uyruklu 2'si çocuk 4 gözaltına...

İstanbul'da IŞİD terör örgütüne operasyon...

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,()-İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri Maltepe, Pendik ve Silivri'de terör örgütü IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Maltepe'deki operasyonda Yabancı uyruklu 2'si çocuk 4 gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri, Maltepe, Pendik ve Silivri'de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda birbiri ile bağlantılı olduğu belirlenen birçok eve baskın düzenlendi.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden saat 20.00'da hareket eden ekipler, Başıbüyük Mahallesi Trafo Caddesi No:53'te bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki daireye baskın yaptı. Özel harekat polisleri dairenin kapısını kırarak içeriye girdi.

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İçeride aramalar yapan polisler biri erkek biri kadın ikisi çocuk olmak üzere toplam 4 kişiyi gözaltına aldı. Yabancı olduğu belirtilen şüphelilerden erkek olanı terör şubeye götürülürken, kadın ve çocuklar Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınanların Türk olmadığı belirtildi.

BİRÇOK ADRESE OPERASYON
Öte yandan aynı saatte Silivri ve Pendik'te birbiriyle bağlantılı olduğu tahmin edilen başka evlere de baskın yapıldığı öğrenildi. 

(FOTOĞRAF)

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