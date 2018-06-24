Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi başladı. İstanbul'da da ilk oylar kullanıldı.
İstanbul'da ilk oylar kullanıldı
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi başladı. İstanbul'da da ilk oylar kullanıldı.
24 Haziran 2018 Pazar 08:36
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