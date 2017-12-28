İstanbul'da ikinci "bombalı araç" yakalandığı ortaya çıktı -1

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-BAHÇELİEVLER'deki patlayıcı yüklü minibüsün yakalanmasının ardından başlatılan soruşturmada patlayıcı yüklü ikinci minibüsün yakalandığı ortaya çıktı. İkinci aracın bir gün sonra Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde park halinde bulunduğu belirtildi. Yakalanan şüphelilerden H.G.'nin bu aracı terör saldırısında kullanacağının belirlendiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklanmıştı.
Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-BAHÇELİEVLER'deki patlayıcı yüklü minibüsün yakalanmasının ardından başlatılan soruşturmada patlayıcı yüklü ikinci minibüsün yakalandığı ortaya çıktı. İkinci aracın bir gün sonra Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde park halinde bulunduğu belirtildi. Yakalanan şüphelilerden H.G.'nin bu aracı terör saldırısında kullanacağının belirlendiği öğrenildi.