İstanbul'da hortum

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () Tuzla Tepeören'de öğle saatlerinde hortum çıktı. Çevrede panik yaratan hortum kameralara yansıdı. Bir süre etkili olan hortum daha sonra etkisini kaybetti.
(FOTOĞRAF)
Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () Tuzla Tepeören'de öğle saatlerinde hortum çıktı. Çevrede panik yaratan hortum kameralara yansıdı. Bir süre etkili olan hortum daha sonra etkisini kaybetti. (FOTOĞRAF)
16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:30
Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () Tuzla Tepeören'de öğle saatlerinde hortum çıktı. Çevrede panik yaratan hortum kameralara yansıdı. Bir süre etkili olan hortum daha sonra etkisini kaybetti.
(FOTOĞRAF)
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