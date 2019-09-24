İstanbul'da hissedilen  deprem, Silivri'de okullar boşaltıldı (1)

Alparslan ERMİŞ İSTANBUL ()-MARMARA Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı.