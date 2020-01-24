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İstanbul'da hastaneye başvuran Çinli kadın ülkesine gönderildi
GENEL 24.01.2020, 14:38
Ali Kerem BENGİ, - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL,()-İSTANBUL'da grip olduğunu belirterek hastaneye başvuran Çinli kadın ülkesine gönderildi.
İstanbul'a bir kaç gün önce geldiği öğrenildi Çinli kadın dün sabah saatlerinde Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Çin uyruklu kadın, Wuhan'dan geldiği öğrenilince tedbiren diğer hastalardan izole edildi. "Şüpheli vaka" olarak değerlendirilen Çinli kadın daha sonra Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. Çinli kadın negatif basınçlı gözlem odasında tedavi altına alındı. Tetkikleri süren Çinli kadın bu sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla ülkesine gönderildi.
(FOTOĞRAF)
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