İstanbul'da hal esnafı, Elazığ ve Malatya'ya 3 TIR meyve ve sebze yardımı yaptı

Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İSTANBUL, () BAYRAMPAŞA Sebze ve Meyve Hali esnafı, Elazığ ve Malatya’da depremden etkilenen vatandaşlar için 3 TIR dolusu sebze ve meyve yardımı yaptı.

İstanbul Halciler Derneği (HALDER) üyeleri ve hal esnafı sabah erken saatlerinde bağışlamak istedikleri ürünleri kendi kamyonetleriyle, elleriyle, halin girişinde hazır bekleyen TIR’lara yükledi. Hal çalışanları da esnafa yardım etti. Domates, biber, kabak, patlıcan, elma, portakal, mandalinanın aralarında bulunduğu sebze ve meyveler kasalarla TIR’lara yüklendi.

Esnaf yardım olarak yaklaşık 100 ton meyve ve sebze topladı

İstanbul Halciler Derneği (HALDER) İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Dayan, “Ben insanlarımızın bu kadar sağduyu göstereceğini, bu kadar yardımsever olduğunu bilmiyordum. Biz 3 TIR dedik herhalde 5 TIR’lık malzeme gönderdiler buraya. Şu anda burada 100 ton malzeme var. Muz, elma, armut, portakal, salatalık, patlıcan, biber çeşitlerine kadar her şey var” dedi.

Hal esnafı yüzlerce kasa ürün bağışladı. Ürünleri ya kendileri taşıdılar ya da kamyonetleriyle getirdiler. Bağışladıkları ürünler ise görevliler tarafından tek tek sayılarak kaydedildi. Hal esnafı Mevlüt Akay, “38 parça malzeme, sivri, çarli, domates hepsinden gönderiyoruz. 500 kilo var” diye konuşu.

Hal esnafı Yaşar Çeliktenyıldız da , "Hemen hemen 100 kasa gönderdim. Gerekiyorsa daha da göndermeye hazırım” şeklinde konuştu. Sebze meyvenin her türlüsünü gönderiyoruz. Yeşillik hariç, dayanıklı malları gönderiyoruz” dedi.

Bir diğer hal esnafı Fahrettin Keleş ise "Biz 100-150 kasa ürün gönderdik. Hal esnafı olarak bugün en sevindiğimiz nokta; hem dükkan sahipleri olarak Elazığ ve Malatya’nın yanındayız, hem işçilerimizle. Bizim yanımızda çalışan işçi kardeşlerimiz de Elazığ ve Malatya’ya yardımda bulundu” diye konuştu.

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