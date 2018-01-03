İstanbul'da hafriyat kamyonlarına büyük takip başlıyor; 11 bin kamyona araç takip sistemi takıldı

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA -Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirdeki hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlara araç takip cihazları takarak GPS ile izleme başlanacak. Yaklaşık 13 bin kamyonun bulunduğu İstanbul'da, aşırı hız yapanlara ve güzergâh dışına çıkıp hafriyat döken kamyon sürücülerine, yeni sistemle birlikte anında ceza kesilebilecek.Kentsel dönüşüm ve büyük projelerin yürütüldüğü İstanbul'da hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda son 20 ayda 38 kişi hayatını kaybetti.

11 BİN KAMYONA CİHAZ TAKILDI

İBB'nin şehir sınırları içerisinde uygunsuz faaliyet gösteren hafriyat kamyonlarını engellemek amacıyla başlattığı bu çalışma kapsamında bugüne kadar 11 bin kamyona araç takip cihazı yerleştirilerek, hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlar takibe hazır hale getirildi. Kurallara uymayan, çevreyi kirleten veya eksikleri olan araç sürücülerine belirlenen miktarda ceza kesilebilecek.

KAMYON SÜRÜCÜLERİ UZUN KUYRUKLARDAN ŞİKAYETÇİ

'ya konuşan bazı kamyon sürücüleri, araçlarına bin 200 TL karşılığında takılan takip sisteminden memnun olduklarını ve uygunsuz hafriyat döken kişileri engelleyeceğini ifade ettiler. Kamyon şoförleri hafriyat döküm alanlarında uzun süreler bekletildiklerini ve bu durumun işlerini aksattığını, ton başına alınan hafriyat döküm ücretlerinin düşürülmesini istediler.

"Takip cihazı takılmasından memnunuz. Kaçak dökümleri engelleyeceğini düşünüyoruz. İstanbul için çok iyi oldu" diye bazı sürücüler de, "Bizim en büyük sorunumuz, hafriyat dökümü için sıra beklemek. Döküm alanına gelip 5-6 saat beklemek istemeyenler, aracında GPS olsa bile gidip başka yerde kaçak döküm yapıyor. Döküm ücretleri de çok yüksek. Bir aracın dökümü, 150-160 TL tutuyor. Bu parayı verdiğimiz hâlde çok sıra bekliyoruz. Çalışamıyoruz, günlük iki sefer zor geliyoruz " diye konuştular.

GPS'İ OLMAYAN ARAÇLAR DÖKÜM ALANLARINA ALINMIYOR

Öte yandan İBB tarafından, döküm alanı girişine uyarı tabelası kurulmuş ve tabelada "15 Aralık 2017 tarihinden itibaren çalışır hâlde araç takip sistemine sahip olmayan hafriyat araçları, döküm sahalarına alınmayacaktır" ifadelerine yer verilmişti. Hafriyat kamyonlarına araç takip sistemi takılması kararı, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 9 Ağustos 2007 tarihinde alınmış ve kararda " İstanbul plakalı ve İstanbul dahilinde çalışacak İstanbul plakalı olmayan, lift sistemine sahip hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı taşıyan kamyonlara 'Araç Takip Sistemi' takılmasının zorunlu hâle getirilmesi teklifinin kabulüne karar verilmiştir" denilmişti.

SON 20 AYDA 38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, İstanbul’da son 20 ayda 38 kişinin hafriyat kamyonları yüzünden hayatını kaybettiğini söyledi. Yeni GPS sistemini 'ya değerlendiren Adıgüzel, şunları söyledi:

"Şoförlerin daha fazla kazanmak için fazla tur atmasının önüne geçilebilir. Hız limiti anlamında çok faydalı olur. Eğer GPS sistemi doğru kullanırsa, kamyonun girmemesi gereken yerlere girmesini engelleme şansı olabilir. Teknolojinin bütün imkanlarından yararlanması gerekiyor. Bugüne kadar devreye geçilmemesi üzücü. Teknoloji bu kadar gelişmişken, basit bir GPS meselesi, çok büyük bir gelişme olarak sunulmamalı. Dünyanın her yerinde bu sistem mevcut. Sadece GPS'in çözüm olacağını düşünmüyorum. Daha da geliştirilmelidir. Otomobillerin bile zor geçtiği alanlarda kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Kentin fiziki koşullarına uygun araçlar tercih edilmelidir. Beton mikserleri, hafriyat kamyonları kentin sokaklarında yer buluyor. Kentsel dönüşüm meselesi doğru planlanmalı."

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