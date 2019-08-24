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İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
Hüseyin COŞKUN-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, () İstanbul'da gün doğumu, eşsiz manzaralara sahne oldu. İstanbul'da bu sabah gün doğumu ile görsel şölen yaşandı. Çamlıca Camii'nin arkasından doğan güneş minarelerin arasından yükseldi....
GENEL 23.08.2019, 09:27
Hüseyin COŞKUN-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, () İstanbul'da gün doğumu, eşsiz manzaralara sahne oldu.
İstanbul'da bu sabah gün doğumu ile görsel şölen yaşandı. Çamlıca Camii'nin arkasından doğan güneş minarelerin arasından yükseldi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzünü süsleyen martıların da dahil olmasıyla, gün doğumu manzarasının seyrine doyum olmadı. Günün ilk ışıklarıyla mesailerine başlayan olyta balıkçıları da görüntülere yansıdı.
(FOTOĞRAF)
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açık
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