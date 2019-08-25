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İstanbul'da gün batımı görsel şölen oluşturdu

İSTANBUL'da gün batımı ile birlikte gökyüzü turuncuya büründü. Kimi vatandaşlar bu görsel şölen'in fotoğraflarını çekerken, kimi vatandaşlar ise büyüleyici manzaranın tadını çıkardı. (FOTOĞRAF)

GENEL 24.08.2019, 18:49
İstanbul'da gün batımı görsel şölen oluşturdu
İSTANBUL'da gün batımı ile birlikte gökyüzü turuncuya büründü. Kimi vatandaşlar bu görsel şölen'in fotoğraflarını çekerken, kimi vatandaşlar ise büyüleyici manzaranın tadını çıkardı.

(FOTOĞRAF)

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