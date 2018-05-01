İstanbul'da gözaltı sayısı 66 oldu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL'da 1 Mayıs ile ilgili 66 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre; şu ana kadar 66 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 56'sının Beşiktaş, 6'sının Maltepe, 2'sinin Beyoğlu ve 2 kişinin de Şişli'de gözaltına alındığı öğrenildi. Maltepe'de gözaltına alınan 6 kişiye 'Görevli memura mukavemet' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

