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İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
Oğuzcan YAZAR -Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. İstanbul'da yağmur sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağıyor. Yağmurun ardından öğle saatlerinde...
GENEL 02.01.2020, 13:36
Oğuzcan YAZAR -Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.
İstanbul'da yağmur sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağıyor. Yağmurun ardından öğle saatlerinde gökkuşağı belirdi, renkli görüntüler ortaya çıktı. Haliç üzerinde beliren gökkuşağı ile kartpostallık görüntüler oluştu.
(FOTOĞRAF)
7°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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