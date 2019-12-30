İstanbul'da fırtına etkili oluyor.. Taksim'de zor anlar yaşadılar

Ersan SAN/İSTANBUL, () İstanbul'da fırtına etkili oluyor. Taksim'de fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle birçok kişi yürümekte zorluk çekti. Birbirlerine tutananların yanı sıra, duraklara, kapalı yerlere sığınanlar oldu.

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