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İstanbul'da "Dumansız araç uygulaması" (1) (Ataşehir)
Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL()-İSTANBUL'da 'Dumansız araç uygulaması' adı altında düzenlenen denetimlerde polis ekipleri sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıklarını denetledi. Denetim noktalarından...
GENEL 25.09.2019, 15:48
Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL()-İSTANBUL'da 'Dumansız araç uygulaması' adı altında düzenlenen denetimlerde polis ekipleri sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıklarını denetledi.
Denetim noktalarından birisi de Ataşehir'de oldu. Ekipler , sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetledi. Denetimlerde araçlarda sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi. Denetimlere özel harekat polisleri de katılırken, polis helikopteri de destek verdi. Polis tarafından durdurulan bir sürücü, "Sigara içilmesinden dolayı kesildi. Araçlarda sigara içilmesin. Mantıklı bir uygulama" diye konuştu. Başka bir sürücü ise "sigara içtiğim için çevrildik. Sürpriz oldu bana "diye konuştu.
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