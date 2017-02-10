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İstanbul'da drone yarışları yapılacak

Ali AKSOYER/İSTANBUL() TÜRKİYE’de dron yarışları başlıyor. Volkswagen Arena’da 19 Mart’ta yapılacak yarışta Türk ve yabancı sporcular birlikte yarışacaklar. 5 ilde, lig şeklinde düzenlenecek yarışmaların sonunda birinci...

İstanbul'da drone yarışları yapılacak

Ali AKSOYER/İSTANBUL() TÜRKİYE’de dron yarışları başlıyor. Volkswagen Arena’da 19 Mart’ta yapılacak yarışta Türk ve yabancı sporcular birlikte yarışacaklar. 5 ilde, lig şeklinde düzenlenecek yarışmaların sonunda birinci olan sporcu, yurtdışında Türkiye’yi temsil edecek.
Dünyada 3 yıldır drone yarışları yapıldığı ve büyük ilgi gördüğü belirtildi. Avrupa ve Amerika’daki kuruluşların yarış takvimine alınan lig İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Antalya da yapılacak. Yapılan yarışların ardından kazanan Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil edecek. Drone Uçuş Kulubü Başkanı Tunç Namirvanlı yarışmayla ilgili,  “Volkswagen Arena’nın muhteşem atmosferinde workshoplar, dj performansları, simülatör deneyimleri, pilotlarla tanışma ve saatte 130 km hızla giden racing droneların nefes kesen yarışıyla tam bir drone festivalinin yaşanacağı bugünde halkımızı yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

DRONE YARIŞLARI NASIL YAPILIYOR.

Zamana karşı yapılan yarışlarda pilotlar hazırlanan parkur içinde bulunan engellerin etrafından dolarak parkuru en kısa sürede bitirmeye çalışıyorlar. 2 veya 3 etap halinde yapılan yarışmalarda en iyi zamana sahip sporcu birinci oluyor.

 

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