Can EROK /İSTANBUL,()-İSTANBUL'da akşam saatlerinde çıkan dolunay izleyenlere eşsiz bir güzellik sergiledi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Hemen hemen tüm semtlerden görülen dolunay seyir keyfi yaşattı.
İstanbul'da Dolunay Manzarası
Can EROK /İSTANBUL,()-İSTANBUL'da akşam saatlerinde çıkan dolunay izleyenlere eşsiz bir güzellik sergiledi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Hemen hemen tüm semtlerden görülen dolunay seyir keyfi yaşattı.
11 Mayıs 2017 Perşembe 22:11
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