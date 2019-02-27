İstanbul'da dolu yağışı etkili oluyor

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış yer yer doluya döndü. Dolu yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Araçların üzerinin dolu ile kaplandığı görüldü.
(FOTOĞRAF)
Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış yer yer doluya döndü. Dolu yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Araçların üzerinin dolu ile kaplandığı görüldü. (FOTOĞRAF)
27 Şubat 2019 Çarşamba 23:40
Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış yer yer doluya döndü. Dolu yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Araçların üzerinin dolu ile kaplandığı görüldü.
(FOTOĞRAF)
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