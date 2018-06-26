İstanbul'da dolu alarmı (3)

Cengiz ÇOBAN - Taner YENER - Murat SOLAK - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ /İSTANBUL,() METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış açıklamasının ardından uzmanlardan gelen dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi.

Geçen yıl ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar vermişti. Bu nedenle çoğu lüks otomobil satan galericiler, araçların doludan zarar görmemesi için önlemlerini aldı. Kapalı otoparklarda yer kalmadı.

OTO GALERİLERİNİN İLGİNÇ ÖNLEMİ

Kadıköy'de oto galericiler kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu. Galerici Tolga Oğur, "Geçen sene de böyle bir şeye yaşamıştık. Zararımız oldu. Bu sene erken uyarı sayesinde araçları izolasyon malzemesi ile kapatarak önlem aldık. Daha lüks araçları da kapalı otoparka aldık" dedi. Bir galeri çalışanı ise, “Önlemimizi almaya çalıştık araçları kapalı otoparka aldık" diye konuştu.

SOKAKLARDA ARAÇLAR HALIYLA ÖRTÜLDÜ

Bakırköy'de de sokak üzerine park ettikleri araçlarının zarar görmemesi için üzerlerinin seccade, halı ve yolluklarla örtüldü. Bazı vatandaşlar örtüleri bantla tuttururken bazıları ise taşları kullandı.

KAPALI OTOPARKLAR DOLDU

İstanbul'daki kapalı otoparklarda da yoğunluk yaşanıyor.

Üsküdar'daki 4 katlı bir otopark doldu taştı. 300 araç kapasitesi olan otoparkın doluluk oranının yüzde 100 çıktığı otoparkta, yetkililer girişe “dolu" tabelası koydu. Tabelayı gören sürücüler ise başka otoparklara yönlendi. Otopark görevlisi Erol Korkmaz, “Dolu uyarısı nedeniyle vatandaşlarımız akşam saatinden itibaren otoparka gelerek önlemini almaya başladı. Şu anda otoparkımızda 300 araç var. Otoparkımız dolduğu için uyarı tabelası koyduk" diye konuştu.

SÜRÜCÜLER KAPALI OTOPARK ARIYOR

Korkmaz fiyatlarını sabit olduğunu söyleyerek “dolu yağışı uyarısını fırsat bilip bunu ranta çevirmeyeceğiz. Fiyatlarımız sabit kalacak" dedi.

Kapıya kadar gelip "dolu" tabelasını gören İstanbullu sürücüler bir başka otopark arayışına giriyor. Otoparka gelen bir sürücü, “yer kalmamış her taraf dolu “ diye konuştu.

VARYANT ALTLARINA PARK ETTİLER

Kağıthane'de de kapalı otoparklarda yer kalmadı. Kapalı otoparkların dolu olması nedeniyle sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

Aracını otoparka bırakmak isteyen bir kişi, "Aracımı dolu uyarısı yapıldığı için kapalı otoparka bırakacaktım. Burası dolmuş, yukarıda bir otopark daha var oraya da bakacağım. Bu sabah öğrendim arkadaşımdan dolu yağacağını" diye konuştu.

Şişli'de de dolu yağışı ihtimaline karşı varyant altlarını tercih etti. Varyant altı otoparka döndü. Aracını dolu yağışından zarar görmesi önlemek için buraya park eden Ali Can Usta, "Haberini aldık araçları buraya çıkarttık. Herkes şu anda aracına yer arıyor. İnşallah olmaz ama gelecek gibi gözüküyor. İnşallah vurmaz ama herkes tedbirini alıyor. Kimi yerlerde gördüm halısını serende var. İnşallah ufak atlatırız" diye konuştu. Kağıthane'de bir araç sahibi ise satılık aracını dolu yağışından zarar görmemesi için köpüklü poşet ile kapatması ilginç görüntüler oluşturdu.

GEÇEN YIL ARAÇLAR ZARAR GÖRMÜŞTÜ

İstanbul'da geçen yıl 27 Temmuz'da meydana gelen ve yaklaşık 20-25 dakika süren şiddetli dolu yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelmiş, hava trafiğinde de aksamalar olmuştu. Yağış nedeniyle çok sayıda araçta ciddi hasarlar oluşmuştu.

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