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İstanbul'da DHKP-C operasyonu; 1'i canlı bomba şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 17 Ocak Çarşamba günü terör örgütü DHKP-C'ye yönelik Okmeydanı'ndaki Gençlik Federasyonu Derneği'ne düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 1'i...

İstanbul'da DHKP-C operasyonu; 1'i canlı bomba şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 17 Ocak Çarşamba günü terör örgütü DHKP-C'ye yönelik Okmeydanı'ndaki Gençlik Federasyonu Derneği'ne düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 1'i canlı bomba şüphelisi olduğu iddia edilen 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Dün gece mahkemeye sevk edilen şüphelilerden canlı bomba şüphelisinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı.
 

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