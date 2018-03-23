İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Çağatay KENARLI, İstanbul () - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 13'ü yabancı uyruklu toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.
Çağatay KENARLI, İstanbul () - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.