İstanbul'da DEAŞ operasyonu; Eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 42 yabancı gözaltında

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında Başakşehir, Zeytinburnu, Bahçelievler, Sultangazi, Pendik, Kağıthane ve Fatih'te ilçelerinde gece saatlerinde toplam 12 adrese operasyon yapıldı. Polis ekipleri tespit ettiği yabancı uyruklu 42 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

EYLEM ARAYIŞINDA OLAN KİŞİLER İDDİASI



Şüphelilerin geçmiş dönemde çatışma bölgeleriyle bağlantılı ve İstanbul'da eylem arayışında olan kişiler olduğunu öne sürüldüi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.



