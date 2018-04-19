İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,()

İSTANBUL'DA terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çatışma bölgesindeki kişilere para gönderdikleri belirtildi. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. MASAK raporu ve banka hesap dökümlerini inceleyen polis çatışma bölgesindeki kişilere para gönderip alan kişileri belirledi. Şüphelileri takibe alan polis bu kişilerin sosyal medya platformlarından selefi/tekfirci çizgide terör örgütü propagandası yaptıklarını da tespit etti. Dün gece 6 ilçede 7 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital metaryel, örgütsel döküman ve 300 mermi ele geçirildi.

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