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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

İSTANBUL - İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI Haber: Çağatay KENARLI-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL   İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'e yönelik dün İstanbul'da operasyon gerçekleştirdi....

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

İSTANBUL - İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL  
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'e yönelik dün İstanbul'da operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 
15'i yabancı terör savaşçısı olduğu değerlendirilen toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Polis ekipleri 3 ayrı ilçede 4 farklı adrese örgüt adına faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve bu bölgedeki şahıslarla irtibatta bulunan, haklarında ülkemizde eylem yapma potansiyeli olduğu yönünde istihbari bulunan kişilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 15'i yabancı terör savaşçısı olduğu değerlendirilen toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. 

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